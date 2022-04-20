Москва, 20 апреля 2022, 13:26 — REGNUM 5,8 млн руб. ежегодно до 2024 года получила группа исследователей из Московского политехнического университета от Российского научного фонда. На этот грант им предстоит найти решение практической задачи — разработать ряд новых алюминиево-кальциевых сплавов, которые в литом и деформированном состоянии могли бы применяться для создания сварных конструкций. Для получения слитков разрабатываемых сплавов предусматривается использование вторичного сырья, например, лома банок для упаковки напитков.
Группу из восьми человек возглавил профессор Московского политехнического университета, академик Международной Академии Информатизации, доктор технических наук Виктор Овчинников. Ученые планируют осуществить разработку литейных алюминиево-кальциевых сплавов, которые могли бы подвергаться прокатке для получения листов, а также обладали удовлетворительной свариваемостью, обеспечивающей получение качественных соединений.
Для изготовления алюминиевых конструкций часто требуется выполнять сварные соединения деталей из литейных сплавов и деформируемых сплавов. Основная сложность заключается в том, что эти детали обладают различными свойствами при существенных различиях в химических составах. Выполнение таких соединений вызывает ряд технологических проблем для решения которых требуется разработка специальных присадочных материалов и модернизация процессов сварки. Даже выполнение указанных мероприятий далеко не всегда гарантирует получения качественных сварных соединений.
Исследование базируется на результатах предыдущих экспериментов, в результате был получен сплав системы алюминий–кальций–медь–магний, которые показал возможность получения сварных соединений как при сварке плавлением, так и при сварке трением с перемешиванием. Новое исследование должно подтвердить уже полученные результаты, найти новые химические составы, разработать практические рекомендации получения таких сплавов и, что не менее важно, запатентовать как сами сплавы, так и технологию получения из них сварных соединений.
Разрабатываемые сплавы отличает то преимущество, что для их промышленного освоения достаточно отечественного оборудования и производственных мощностей, не требуются иностранные лицензии, комплектующие, сырье.