Москва, , 13:26 — REGNUM Если российские теннисисты будут отстранены от участия в Уимблдоне, то от этого пострадает сам турнир. Об этом 20 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теннис

«Учитывая, что Россия — очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты, действительно, в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», — сказал Песков.

По его словам, недопустимо делать спортсменов заложниками политических предубеждений, интриг и враждебных действий по отношению к России.

Ранее газета The New York Times сообщила, что организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских теннисистов до участия в турнире.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что никак не может повлиять на решение организаторов Уимблдона.

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