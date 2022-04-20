Дохук, , 13:26 — REGNUM Вооружённые силы Турции продолжают нести потери в ходе военной операции в Иракском Курдистане. Об этом 20 апреля сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на официальное заявление минобороны Турции.

ВС Турции в Сирии Минобороны Турции

По последним данным, в ходе операции «Сжатый кулак» группа военнослужащих подорвалась на самодельном взрывном устройстве. В результате инцидента несколько солдат получили ранения, а лейтенант Каан Канликую скончался.

Отмечается, что за нападением на турецких военных стоят отряды Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведёт партизанскую войну против турецкой армии.

Ранее в министерстве обороны Турции заявили о начале военной операции в северном Ираке, направленном на ликвидацию курдских партизанских отрядов.