Донецк, 20 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 19 апреля получили медицинскую помощь 1830 жителей освобождённых территорий. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«19 апреля Министерством здравоохранения ДНР на освобождённой территории оказана медицинская помощь более 1 830 пациентам», — рассказали в штабе.

Из общего числа 682 пациента получили медпомощь в Мариуполе, 16 человек были прооперированы.

Также активно работали медики в Волновахе и Мангуше.