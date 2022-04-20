В ДНР за сутки оказали медпомощь 1,8 тыс. пациентов
Донецк, 20 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 19 апреля получили медицинскую помощь 1830 жителей освобождённых территорий. Об этом 20 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
«19 апреля Министерством здравоохранения ДНР на освобождённой территории оказана медицинская помощь более 1 830 пациентам», — рассказали в штабе.
Из общего числа 682 пациента получили медпомощь в Мариуполе, 16 человек были прооперированы.
Также активно работали медики в Волновахе и Мангуше.