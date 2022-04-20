Минск, 20 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В условиях жёстких санкций, водимых Западом против Росси и Белоруссии, эти два государства должно ещё теснее сплотиться и углубить сотрудничество, прежде всего, в области экономики и сфере промышленности. Об этом 20 апреля в ходе встречи с председателем Могилёвского облисполкома Анатолием Исаченко заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

belarus. mid. ru Борис Грызлов

Грызлов указал на особое значение межрегионального сотрудничества. В качестве примера он привёл Форум регионов России и Белоруссии, который в 2022 году будет проводиться в июне в Гродно в очном формате.

«В нынешнем году будет превзойден объём заключённых в прошлом году контрактов, — выразил уверенность Борис Грызлов, слова которого приводит пресс-службе МИД Белоруссии. — К дате проведения форума можно подготовить большое число соглашений и контрактов между регионами двух стран».

Посол напомнил, что в 2021 году, несмотря на то, что мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, стороны подписали контракты на общую сумму около 800 миллионов долларов.

Глава дипмиссии констатировал, что на сегодняшний день только у Могилёвской области подписано 26 соглашений с субъектами РФ, а объём товарооборота у региона составляет 2,4 миллиарда долларов.

«Пока мы ещё оцениваем в долларах, но я думаю, что уже в будущем году оценки будут в наших национальных валютах», — подчеркнул российский дипломат.

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Грызлов также отметил важность дальнейшей работы по импортозамещению, приведя в качестве примера Пензенскую область. Данный регион в преддверии визита делегации в Минск подготовил пакет документов на 800 наименований продукции, которые местные предприятия готовы закупать в Белоруссии.

«Эта работа привела к тому, что половина необходимых наименований уже была найдена. По такому примеру будут действовать и другие российские субъекты», — сказал посол.

В частности, по его словам, уже согласована поставка белорусских автомобилей БелАЗ в Приморский край.