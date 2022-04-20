Москва, 20 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Натолкнувшись на барьер вблизи отметки $115 за баррель в начале недели, нефть марки Brent перешла к коррекции, которая усилилась 19 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«За день фьючерсы подешевели на 5% и не только ушли под отметку $110, но и нарушили целостность уровня $107. Сегодня, 20 апреля, баррель пытается совершить отскок, который пока ограничивается зоной $109.

Массовая фиксация прибыли по длинным позициям произошла в качестве реакции рынка на снижение прогнозов МВФ по росту мировой экономики на 2022 и 2023 годы.

В своих оценках фонд указал на глубокий негативный эффект от ситуации в Украине, что испугало нефтетрейдеров, которые и без того опасаются ослабления глобального спроса в добавление к перебоям в цепочках поставок из-за масштабных санкций в отношении России.

Тем временем отраслевой отчет API отразил неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США на 4,5 млн баррелей на прошлой неделе – игроки прогнозировали рост показателя в районе 2 млн баррелей.

Теперь внимание переключается на официальную статистику Минэнерго, которая задаст тон рынку в ходе североамериканской сессии – если цифры подтвердят падение объемов запасов, у Brent будет возможность вернуться выше $110 за баррель.

Более значимый толчок к росту котировки получат от оглашения очередных европейских санкций, которые затронут в том числе энергетической сектор.

Пока же сохраняется неопределенность на фоне разногласий стран ЕС в вопросе полного отката от покупок нефти и газа из России», — пояснил эксперт.

Читайте также: Падение цен на нефть усилил прогноз роста мирового ВВП