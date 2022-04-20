Кишинёв, 20 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию в Молдавии могут снова вырасти. Об этом 20 апреля сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Из данных, которые у нас есть на сегодня, возможно увеличение тарифа на электроэнергию. Скорее, всего тариф повысят в мае или в июне», — сказал глава ведомства.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица также сообщила, что ожидается скорое подорожание стоимости электроснабжения.

Напомним, в Молдавии тарифы для населения с 1 апреля выросли на 44% для южных регионов и на 23% для северных. Основной объём электроэнергии в республику поступает из Приднестровья.