Стокгольм, 20 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. На протяжении многих лет, если не сказать десятилетий, крупнейшая социал-демократическая газета Швеции Aftonbladet, проводившая левую редакционную политику, изменила мнение в отношении вступления скандинавской страны в НАТО. Об этом стало известно ее читателям, ознакомившимся с редакционной статьей от 20 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Тот факт, что руководство крупнейшего левого СМИ в Швеции, по охвату с которым могут соперничать только либеральная Dagens Nyheter и консервативная Svenska Dagbladet вместе взятые, меняет свое мнение в дебатах по вопросу НАТО, мотивируется, среди прочего, тем, что соседняя Финляндия вот-вот примет решение о вхождение в альянс.

«И отчасти потому, что сегодня Финляндия является нашим самым важным партнером в области политики безопасности. Если они решат вступить в НАТО без нас, вряд ли подобные отношения смогут оставаться такими же в полной мере. Это сделало бы нас намного слабее», — пишет шеф политического отдела Aftonbladet Андерс Линдберг, отмечая, что редакция «неохотно изменила свое мнение» по данному вопросу.