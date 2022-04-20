* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся суд жителем Дагестана Муслимом Муцалхановым. Его обвинили в пропаганде терроризма. В течение трех лет подсудимый рассылал жителям Дагестана сообщения о поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Свое оправдание этой террористической организации он высказывал и в личных беседах с местными жителями. Кроме того, рассылая видеозаписи о деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсетях, он призывал подражать террористам.

«С декабря 2016 года по февраль 2018 года на территории Бабаюртовского и Цунтинского районов Республики Дагестан в ходе проведения бесед с жителями публично заявлял о признании идеологии запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правильной, нуждающейся в поддержке и подражании», — говорится в сообщении Южного окружного военного суда.

По приговору суда подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.