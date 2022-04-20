Ростов-на-Дону, 20 апреля 2022, 13:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся суд жителем Дагестана Муслимом Муцалхановым. Его обвинили в пропаганде терроризма. В течение трех лет подсудимый рассылал жителям Дагестана сообщения о поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Свое оправдание этой террористической организации он высказывал и в личных беседах с местными жителями. Кроме того, рассылая видеозаписи о деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсетях, он призывал подражать террористам.
По приговору суда подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.