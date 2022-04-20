Оренбург, , 13:20 — REGNUM В Оренбургской области активизировались клещи. С 15 апреля за медпомощью обратились 16 человек, пострадавших от укусов. Об этом 20 апреля сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ

По данным ведомства, среди покусанных клещами числится пятеро детей. Большинство людей подвергались нападению клещей на придомовых усадьбах, на территории сёл и деревень, в лесных массивах, на садово-огородных участках.

Среди пострадавших о укусов жители Оренбурга, Новотроицка, Бузулука, Бугуруслана, а также Оренбургского, Бузулукского, Первомайского, Красногвардейского, Тоцкого, Асекеевского, Новосергиевского районов и Сорочинского городского округа. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.