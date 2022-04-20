Почти 50% компаний в Южной Корее ждут улучшений отношений с Японией — опрос
Сеул, 20 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Каждая четвёртая компания в Южной Корее ожидает улучшения двусторонних отношений с Японией при новом правительстве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской торгово-промышленной палаты.
Согласно результатам опроса, проведенного среди представителей 327 компаний, 45,3% респондентов ожидают улучшения отношений между Сеулом и Токио при правительстве Юн Сок Ёля.
44% опрошенных считают, что отношения между странами останутся на прежнем уровне, а 10,7% считают, что двусторонние отношения продолжат ухудшаться.
Напомним, шесть месяцев назад Корейская торгово-промышленная палата провела аналогичный опрос. Более 80% респондентов заявили, что ожидают сохранения статус-кво, 6,4% — ухудшения отношений, а 12,9% — улучшения отношений.
Как сообщало, с 24 по 28 апреля делегация избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля посетит Японию.
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