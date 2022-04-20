Москва, 20 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Кремль признателен деятелям культуры, которые дают концерты в поддержку российских военных. Об этом 20 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Эти люди достойны восхищения, они всё абсолютно правильно делают», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле признательны артистам за это, поскольку они делают это по зову сердца, продолжая славные традиции, которые всегда были в нашей стране.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин знает о таких артистах.