Берлин, , 13:30 — REGNUM Германия готова усилить поддержку Латвии, Литвы и Эстонии в вопросах обороны на фоне ситуации на Украине. Об этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 20 апреля журналистам перед отлётом в Ригу.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

Она подчеркнула, что в Берлине в любом случае будут защищать «каждый квадратный сантиметр» общей территории НАТО. Бербок в период с 20 по 22 апреля посетит Латвию, Литву и Эстонию.

«Мы готовы внести ещё больший вклад в безопасность наших партнеров», — заявила германский министр.

Накануне внешнеполитическое ведомство Германии проинформировало, что в центре внимания переговоров Бербок в Прибалтике будет реакция ЕС, НАТО и международного сообщества на действия России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бербок призвала не тянуть с отправкой Киеву тяжёлого вооружения.

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