Элиста, , 13:18 — REGNUM В Калмыкии бывший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Целинному району попал под следствие за получение взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что преступление было совершено в 2020 году. С сентября по ноябрь сотрудник полиции неоднократно вымогал от местного жителя взятки. В обмен страж порядка пообещал покровительство торговцу алкогольной и спиртосодержащей продукции в продуктовом магазине, расположенном в селе Троицкое. Общая сумма взяток составила 40 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенное с ее вымогательством). Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.