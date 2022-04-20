Газа, Палестина, 20 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В городе Газа прошла встреча представителей ряда палестинских вооружённых формирований и политических партий. Об этом 20 апреля сообщает информационное агентство Quds.

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По данным журналистов, встреча была посвящена ситуации в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, где продолжаются столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими военными.

Как заявил по итогам встречи официальный представитель Демократического фронта освобождения Палестины Талал Абу Зарифа, все участники переговоров договорились о совместных действиях по защите Иерусалима.

«На встрече фракций в Газе было подчеркнуто, что Иерусалим — красная линия. Мы не позволим «иудаизировать» Иерусалим и превратить его в столицу оккупационного образования», — заявил Талал Абу Зарифа