Москва, , 13:16 — REGNUM Если президент России примет решение посетить военнослужащих в госпиталях, то Кремль обязательно сообщит об этом. Такое заявление сделал сегодня, 20 апреля, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Военный госпиталь Army.mil

«Кремль своевременно сообщит, когда придёт время о посещении Владимиром Путиным военных в госпиталях, которые участвовали в спецоперации на Украине», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с чёткими формулировками, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

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