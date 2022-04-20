Лос-Анджелес, США, , 13:16 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi прокомментировал выход одного из треков с его участием в составе альбома It’s Almost Dry его коллеги Pusha T. Об этом 20 апреля пишет People.

Kid Cudi Скриншот YouTube

Kid Cudi объяснил, почему он принял участие в записи песни вместе с рэпером Канье Уэстом (Йе), с которым они в ссоре. «Я написал эту песню год назад, когда еще всё было круто с Канье. Сейчас всё не так с этим парнем. Он не мой друг, и я взялся за песню только из-за Pusha T, потому что он мой кореш», — рассказал он, добавив, что больше не будет выпускать совместных треков с рэпером.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2022 года Канье Уэст сообщил, что Kid Cudi не будет принимать участие в записи его альбома Donda 2. Причиной стал тот факт, что Kid Cudi общается с комиком Питом Дэвидсоном, новым возлюбленным бывшей жены Уэста.

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