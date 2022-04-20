Красногорск, 20 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 285 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 20 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 944 557 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 967 234.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 20 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 5 человек.