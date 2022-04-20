Стокгольм, 20 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. По мнению представителей правительства Швеции, в 2022 году ассигнования на прием беженцев с Украины в стране увеличатся на 9,8 млрд крон (или почти 1 млрд евро). Как рассчитали сотрудники исполнительной власти, эти средства будут выделены за счет помощи в целях развития, которая предназначалась другим странам. Об этом 20 апреля сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

Отмечается, что власти выделят 20% от всего объема помощи в целях развития в этом году.

«Да и во время миграционного кризиса в 2015 и 2016 годах такие типы перераспределений производились, и производятся сейчас, и не только в Швеции, но и в других странах Европы. Поэтому я думаю, что мы можем рассчитывать на то, что таким образом страны будут финансировать прием беженцев», — заявила в интервью SVT Анника Сунден, бывший главный экономист шведского правительственного агентства Sida, которое распределяет средства.

Журналисты напоминают, что, согласно стандартам ОЭСР, прекращение оказания помощи в целях развития для финансирования приема беженцев разрешено.