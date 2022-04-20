Луганск, , 13:13 — REGNUM Украинские войска покидают города, расположенные по соседству с ранее освобождённым Рубежным. Об этом 20 апреля сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий.

ЛНР Lug-info.com

По словам собеседника информцентра, в эти минуты «очень много» украинских войск покидают территорию «треугольника», то есть район городов Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Он выразил надежду, что произойдёт также, как и в городе Кременная рядом с Рубежным, который ВСУ полностью покинули.

Как сообщало ИА REGNUM, Народная милиция ЛНР сообщила о полном освобождении города Кременная.