Абуджа, , 13:14 — REGNUM Трое человек погибли, еще 19 получили ранения 19 апреля в результате теракта на востоке Нигерии, об этом со ссылкой на местную полицию сообщает New York Post.

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция

По данным правоохранительных органов, теракт произошел в одном из населенных пунктов штата Тараба.

Усман Абдуллахи, представитель полиции Тарабы, отметил, что взрыв в сельской общине Иваре произошел в месте для питья в секции оживленного рынка.

«По предварительной информации, там сработало самодельное взрывное устройство. Расследование продолжается», — указал Абдуллахи.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот акт насилия.