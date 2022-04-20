Хельсинки, , 13:29 — REGNUM 20 апреля в парламенте Финляндии будет обсуждаться вопрос о членстве страны в НАТО. Об этом сообщают журналисты шведского телеканала SVT.

Флаг Финляндии

По их данным, сегодняшний день, по сути, будет решающим для дальнейшей политики безопасности страны и сегодняшние дебаты покажут, какое решение примет законодательная ветвь власти.

В эдускунте на дебаты отвели целые пять часов.

«Все указывает на то, что сообщение [о членстве Финляндии в НАТО] поступит в течение нескольких недель, вероятно, первых двух недель мая», — отмечает Лиселотт Линдстрём, собкор SVT в Финляндии.

Как указала журналисты, сейчас все внимание сосредоточено на правящих Социал-демократах, которые в ходе парламентских прений должны четко заявить свою позицию.

Отмечается, что более половины депутатов уже выступают за членство Финляндии в НАТО.