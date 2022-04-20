Берлин, 20 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Германии не предусмотрены поставки тяжёлого вооружения Киеву из запасов бундесвера. Об этом 20 апреля заявил представитель минобороны ФРГ на брифинге в Берлине.

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«Поставки тяжелого, как вы это называете, вооружения из запасов бундесвера не предусмотрены», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального инспектора бундесвера выступил против поставок Украине тяжёлых видов вооружений.