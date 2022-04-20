Москва, , 13:12 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о газоснабжении Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Правительство России наделяется полномочием по установлению принципов формирования цены на газ, в том числе для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

Министерство обороны России в свою очередь должно вести реестр Вечных огней, Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

Газоснабжение для обеспечения постоянного горения на мемориалах осуществляется с учетом принципов формирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке, установленных правительством РФ.

Предполагается, что газоснабжение будет бесплатным.

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