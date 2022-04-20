Стокгольм, 20 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Датский правый экстремист Расмус Палудан планирует провести новые демонстрации по сожжению Корана в крупных городах Швеции в ближайшие дни. Об этом он объявил 20 апреля в студии телеканала SVT.

Скриншот страницы социальной сети Facebook / DanernesLys Расмус Палудан

«Я подам заявку на получение разрешения на следующей неделе в Ландскруне, Линчёпинге, Норрчёпинге, Эребру, Буросе и Тролльхеттане», — заявил он.

Журналисты напоминают, что в прошедшие пасхальные выходные в нескольких шведских городах вспыхнули жестокие беспорядки. В Линчёпинге, Норрчёпинге, Стокгольме, Эребру, Ландскруне и Мальмё было ранено большое количество полицейских и частных лиц.

В интервью SVT Палудан зашел настолько далеко, что обвинил в том, что «полицейские начальники в Швеции хотят, чтобы меня убили, поэтому обеспечивается такой низкий уровень безопасности».

Как пишут журналисты, командование Полиции Швеции предпочло не комментировать обвинения.