Анкара, 20 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В ходе военной антитеррористической операции Вооруженных сил (ВС) Турции на севере Ирака были нейтрализованы 30 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 20 апреля рассказал турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар, его слова приводит газета Hürriyet.

Dvidshub.net Хулуси Акар

«В ходе спецоперации «Сжатый кулак» были нейтрализованы 30 террористов», — сказал он.

Также Акар добавил, что антитеррористическая операция ВС Турции, которая была начата утром 17 апреля, продолжается согласно намеченному плану.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля стало известно, что Вооружённые силы Турции понесли первые потери в боях против Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.