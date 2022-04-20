Триполи, 20 апреля 2022, 13:38 — REGNUM Глава правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дабайба заявил на заседании совета министров, что не покинет свой пост. Об этом 20 апреля сообщает Al-Hadath.
Дабайба заявил, что любые разговоры о передаче полномочий другому правительству являются «пустой тратой времени».
Он также осудил массовое закрытие портов и нефтяных месторождений сторонниками оппозиционных партий, заявив, что подобные меры толкают страну к финансовому кризису.
В связи с этим Дабайба поручил генеральному прокурору страны расследовать закрытие ключевых объектов инфраструктуры страны.