Эскильстуна, Швеция, , 13:41 — REGNUM Число прогулов в одной из общеобразовательных школ в Эскильстуне Fristadskolan очень высоко, что «пугает» ее директора Щерстин Суленг, которая отмечает, что муниципальные власти не могут ей помочь повысить уровень присутствия школьников на занятиях. Об этом 20 апреля сообщил телеканал SVT.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я нуждаюсь в помощи, потому что у властей этого муниципалитета нет хорошего способа борьбы с отсутствием детей на занятиях», — призналась Суленг.

Сама Щерстин Суленг работает кризисным директором с 2014 года. Это означает, что центральные власти посылают ее работать в школы, где это необходимо. Она начала работать в Fristadskolan с осеннего семестра, и до сих пор решить проблему с прогулами школьных занятий ей не удалось.

Так, по ее данным, с начала осеннего семестра 2021 года до конца марта этого года 98 из примерно 460 учеников школы отсутствовали в среднем более 30% от всего учебного времени. Из этих 98 детей половина не посещала более 50% занятий.