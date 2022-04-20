Элиста, 20 апреля 2022, 13:09 — REGNUM В Элисте аварийное отключение водоснабжения затронуло несколько многоквартирных домов и детский сад. Об этом ИА REGNUM 20 апреля сообщили в ГУ МЧС России по Республике Калмыкия.
Аварийные работы предполагают замену трубы водопровода диаметром 100 мм в 4-м микрорайоне Элисты. В зону отключения попали пять многоквартирных домов и детский сад №22. Населению организован подвоз питьевой воды.
На месте повреждения водопровода работают восемь человек и четыре единицы техники.
Завершить аварийные работы планируется к вечеру 20 апреля.