Элиста, 20 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Элисте аварийное отключение водоснабжения затронуло несколько многоквартирных домов и детский сад. Об этом ИА REGNUM 20 апреля сообщили в ГУ МЧС России по Республике Калмыкия.

trestletech Кран без воды

Аварийные работы предполагают замену трубы водопровода диаметром 100 мм в 4-м микрорайоне Элисты. В зону отключения попали пять многоквартирных домов и детский сад №22. Населению организован подвоз питьевой воды.

На месте повреждения водопровода работают восемь человек и четыре единицы техники.

Завершить аварийные работы планируется к вечеру 20 апреля.