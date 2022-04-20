Москва, 20 апреля 2022, 13:09 — REGNUM Российская премьера «Истории гражданской войны» состоится 22 апреля в рамках проекта «КАРО. Арт» в Москве. В год столетия фильма «История гражданской войны» найденный и отреставрированный шедевр озаглавит новую страницу в изучении творчества культового советского документалиста Дзиги Вертова. Российским зрителям первыми повезет увидеть отреставрированный фильм, озвученный дуэтом виртуозов The Anvil Orchestra 22 апреля. А после показа состоится его обсуждение с вернувшим фильм к жизни историком кино Николаем Изволовым и Сергеем Соловьевым, кандидатом философских наук, главным специалистом Российского государственного архива социально-политической истории, ведущим научным сотрудником факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова и ведущим программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура».

Кадр из документального фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны»
Кадр из документального фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны»

Показ состоится при поддержке Музея кино, Госфильмофонда России и Российского государственного архива кинофотодокументов.