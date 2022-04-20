Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая 20 апреля в Тбилисском городском суде, заявил о резком ухудшении самочувствия. Трансляцию ведёт грузинское «Общественное телевидение».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик сначала говорил о своей поддержке киевскому режиму, поприветствовал сторонников, которые проводят акцию перед зданием суда, а потом сообщил о плохом самочувствии.

«Если можно, мне нужна помощь врача», — сказал Саакашвили, прервав выступление.

Накануне он объявил, что сегодня на суде обнародует план, как заставить власти объявить досрочные выборы парламент республики.

Стоит отметить, что Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября 2021 года. Он объявил голодовку и с первых дней заключения начал жаловаться на здоровье, а его личный врач и адвокаты постоянно говорили, что его состояние критическое. Завершив голодовку, политик продолжил жаловаться на здоровье и требовать, чтобы его отправили лечиться за границу. Ссылаясь на своё состояние, он постоянно покидает заседания суда после политических заявлений, отказываясь отвечать на вопросы обвинения.