Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении продление сроков приёма предложений о внесении изменений в Генеральный плана города. Обсуждение прошло 20 апреля на очередном заседании петербургского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Трансляция заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга Член Правительства Санкт-Петербурга, представитель Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Санкт- Петербурга Константин Сухенко

Парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении в закон Санкт-Петербурга о видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане Санкт-Петербурга». В Заксобрании его анонсировал представитель губернатора Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Как отметил Сухенко, действующая на сегодня дата окончания приёма, 1 мая 2022 года, препятствует разработке градостроительных решений.

«Для того, чтобы обеспечить ритмичную работу градостроительной отрасли, это обеспечение жителей жильём и всеми видами необходимых услуг, мы должны продлить этот срок с тем, чтобы была закончена работа над поправками в Генплан», — заявил Сухенко.

Депутаты подчеркнули, что перенос сроков происходит уже не в первый раз. В связи с этим возник вопрос, действительно эта мера позволит приблизить принятие нового Генплана. Сухенко ответил, что поправка скорее важна не для принятия Генплана, а для градостроительной отрасли города.

За принятие законопроекта проголосовали 49 депутатов, среди парламентариев не нашлось тех, кто был против или воздержался от голосования.