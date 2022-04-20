Кабул, 20 апреля 2022, 13:06 — REGNUM Заминированный автомобиль взорвался во втором округе Кабула в центре афганской столицы. Об этом сообщает 20 апреля агентство «Шафакна».
По словам источников, целью атаки был автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Очевидцы сообщают, что пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был взорван перед Кандагарским рынком. На данный момент известно о трёх пострадавших.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют факт взрыва, его характер и число жертв.
Напомним, накануне, 19 апреля, Кабул также стал свидетелем трёх взрывов на западе столицы. Десятки человек были убиты и ранены в результате взрывов в частном учебном центре и государственной школе.