Кабул, 20 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Заминированный автомобиль взорвался во втором округе Кабула в центре афганской столицы. Об этом сообщает 20 апреля агентство «Шафакна».

Les Chatfield Взрыв автомобиля

По словам источников, целью атаки был автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Очевидцы сообщают, что пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был взорван перед Кандагарским рынком. На данный момент известно о трёх пострадавших.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют факт взрыва, его характер и число жертв.

Напомним, накануне, 19 апреля, Кабул также стал свидетелем трёх взрывов на западе столицы. Десятки человек были убиты и ранены в результате взрывов в частном учебном центре и государственной школе.