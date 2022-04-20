Пермь, 20 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Перми состоялась торжественная церемония открытия ХVII российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Он пройдет в открытом для зрителей формате до 30 апреля, сообщает министерство культуры Пермского края.

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«Каждый раз, когда мы открываем наш конкурс – возникает ощущение праздника. Это событие очень значимое для нас всех. Здесь рождаются «звезды», они находят признание – это большая возможность для артистов балета», — сказал председатель жюри, народный артист СССР и РФ Владимир Васильев.

В 2022 году конкурс приурочен к 150-летию импресарио Сергея Дягилева. Участниками основной программы станут 56 танцовщиков из 14 городов России.