Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве отцов на материнский капитал, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Закон уступит в силу с 1 мая 2022 года.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Право на дополнительные меры государственной поддержки распространяются на отцов, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой Российской Федерации.

Также прописывается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти отца, одного воспитывающего двух и более детей.

Кроме того, законом устанавливается, что при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, не учитываются дети, оставленные данными лицами в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации, дети, в отношении которых имеется письменное согласие матери на их усыновление (за исключением согласия на их усыновление отчимом).

Закон разрешит проблемы примерно 200 семей, отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

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