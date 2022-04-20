Париж, 20 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Французский политолог Жером Фурке оценил предстоящие дебаты между двумя кандидатами на пост президента, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон vs Ле Пен

По словам политолога, «игры стали более открытыми, чем в прошлом».

По мнению автора книги «Франция на наших глазах» и научного руководителя института изучения общественного мнения IFOP, дебаты «могут сыграть» в конечном результате.

Жером Фурке заявил, что Марин Ле Пен и Эммануэлю Макрону пришлось убеждать в своих предложениях большое количество избирателей, поэтому «игры» более открытые.

«Марин Ле Пен есть что терять, потому что она претендент и должна стереть горькую память о 2017 году», — поясняет политолог, отмечая, что это преимущество для Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила право первой выступить на теледебатах перед вторым туром выборов.