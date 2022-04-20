Политолог Жером Фурке оценил предстоящие во Франции дебаты
Париж, 20 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Французский политолог Жером Фурке оценил предстоящие дебаты между двумя кандидатами на пост президента, сообщает Le Parisien.
По словам политолога, «игры стали более открытыми, чем в прошлом».
По мнению автора книги «Франция на наших глазах» и научного руководителя института изучения общественного мнения IFOP, дебаты «могут сыграть» в конечном результате.
Жером Фурке заявил, что Марин Ле Пен и Эммануэлю Макрону пришлось убеждать в своих предложениях большое количество избирателей, поэтому «игры» более открытые.
«Марин Ле Пен есть что терять, потому что она претендент и должна стереть горькую память о 2017 году», — поясняет политолог, отмечая, что это преимущество для Макрона.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила право первой выступить на теледебатах перед вторым туром выборов.