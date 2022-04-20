Москва, 20 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. России в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с чёткими формулировками. Об этом сегодня, 20 апреля, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, документ включает в себя абсолютно чёткие, выработанные формулировки. Теперь мяч на их стороне. Москва ждёт ответа.

«Конкретных сроков ответа не установлено. Это зависит от украинской стороны. Склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента России Владимир Мединский опроверг информацию о трёх пакетах договорённостей с Украиной.

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