Кострома, 22 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Костромской области на выборах разного уровня готовятся применять технологию дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В думу региона поступило три предложения, касающиеся внесения изменений в Избирательный кодекс, регулирующий проведение выборов в органы местного самоуправления, закон о выборах губернатора, Кодекс о референдумах. Они подготовлены избирательной комиссией области с тем, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Ранее Госдума приняла закон, устанавливающий единые правила для проведения ДЭГ на территории всех регионов России. Согласно документу, дистанционное голосование можно проводить исключительно с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информационных систем. Решение о применении ДЭГ в зависимости от уровня выборов принимает ЦИК или избирательная комисси региона. Электронное голосование не заменяет обычное, а лишь дополняет его.

В Костромской области ближайшие выборы состоятся 11 сентября 2022 года. Горожане выберут депутата облдумы по одномандатному округу No3 в Фабричном районе Костромы. Ранее им являлся Иван Богданов, ставший новым заместителем губернатора по внутренней и информационной политике. Период выдвижения кандидатов пройдет с 27 июня по 31 июля 2022 года. Будет ли применяться ДЭГ на этих выборах, пока неизвестно.

В соседней Ярославской области ДЭГ применяли дважды – на довыборах депутата Госдумы по 194 округу в 2020 году и на выборах в Госдуму в 2021 году. В обоих случаях явка на онлайн-голосовании превысила 90%.