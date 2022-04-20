Москва, , 13:16 — REGNUM По поводу просьбы украинского оппозиционера Виктора Медведчука об обмене сказать пока нечего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 апреля журналистам.

Виктор Медведчук Пресс-служба Виктора Медведчука

Представителя Кремля спросили о реакции на обращение Медведчука. «По этому сюжету мне нечего пока сказать», — ответил Песков.

Ранее Служба безопасности Украины распространила видео с задержанным Медведчуком. Политик обратился к президентам России и Украины попросил, чтобы Киев обменял его «на защитников Мариуполя и жителей», которые не могут покинуть город.

Как сообщало ИА REGNUM, два британских наёмника, взятые в плен на Украине российскими военными, также попросили обменять их на Медведчука.

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