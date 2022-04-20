Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:03 — REGNUM Глава Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев заработал в 2021 году 2 млн 132 тысячи рублей. Сведения о доходах чиновника опубликованы на сайте городской администрации.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Список объектов недвижимости и транспорта у Пинаева не изменился. Мэр по-прежнему владеет двумя земельными участками, каждый из которых более 1 тысячи квадратных метров. В собственности у чиновника также находятся жилой дом, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и бортовой автоприцеп. Доход Пинаева не претерпел значительных изменений. По сравнению с 2020 годом мэр обеднел на 14 тысяч рублей.

При этом супруга чиновника в 2021 году задекларировала 2 млн 206 тысяч рублей. Годом ранее ее доход составил 1 млн 800 тысяч рублей. Женщина владеет тремя земельными участками и двумя жилыми помещениями общей площадью 1081,3 квадратных метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своих доходах за 2021 год отчитался свердловский губернатор Евгений Куйвашев. За прошедший год он заработал 6 133 389,45 рубля.