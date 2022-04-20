Белгород, 20 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки госпитализирован 41 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода. Общее количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 128 972.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

По данным регионального оперштаба, в стационарах проходят лечение 328 пациентов, наблюдаются амбулаторно – 795 жителей. В общей сложности выздоровели 125 637 человек, из них 44 за последние сутки, в летальной статистике 2 212 записей.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 097 064 человека, полный курс иммунизации прошли 994 750 белгородцев.