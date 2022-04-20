Кострома, 20 апреля 2022, 13:23 — REGNUM Сгоревший утром 20 апреля в Костроме пассажирский автобус прошёл предрейсовый контроль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава управления городского транспорта Сергей Будько.
Предварительную причину пожара в МЧС пока не называют. Определить её быстро нельзя из-за значительных повреждений автомобиля. По словам чиновников, с завтрашнего дня на линию по маршруту No 13 взамен сгоревшего будет выпущен другой автобус.
Справка: в Костроме действует 39 автобусных и 6 троллейбусных маршрутов. Девять из них (в том числе три автобусных — No2,9,76) обслуживает МУП «Троллейбусное управление». Перевозки по остальным направлениям осуществляют частные организации. Автобус No 13 эксплуатировался 9 лет – с 2013 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме сгорел пассажирский автобус