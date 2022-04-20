Кострома, 20 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Сгоревший утром 20 апреля в Костроме пассажирский автобус прошёл предрейсовый контроль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава управления городского транспорта Сергей Будько.

Группа ВКонтакте «Сковородка Кострома» Автобус в Костроме

«Транспортное средство прошло предрейсовый контроль, по итогам которого было выпущено на линию. Изначально водитель заметил дым в моторном отсеке, пламя быстро охватило автобус из-за газового оборудования. Причин возгорания может быть множество: замыкание проводки, подтекание каких-либо технических жидкостей. Отмечу, что водитель поступил грамотно – немедленно высадил пассажиров и попытался потушить огонь с помощью огнетушителя. Главное, что никто не пострадал», — сказал Будько.

Предварительную причину пожара в МЧС пока не называют. Определить её быстро нельзя из-за значительных повреждений автомобиля. По словам чиновников, с завтрашнего дня на линию по маршруту No 13 взамен сгоревшего будет выпущен другой автобус.