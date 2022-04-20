Пермь, , 12:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 19 апреля, в ковидные госпитали поступили 35 пациентов. Днем ранее суточный показатель госпитализаций составлял 47 случаев. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах региона лечение получают 485 пациентов. В тяжелом состоянии находится 51 пермяк. К аппаратам ИВЛ подключены 18 человек.

За прошедшие сутки, 19 апреля, в Прикамье выявлено 220 заражений коронавирусом, в том числе 21 — у детей в возрасте до 17 лет включительно. Кроме того, среди зараженных 82 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 365 031.