Москва, 20 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об изменениях правил строительства инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля. Закон принят в рамках третьего пакета антисанкционных мер.

Госдума

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Предусматривается распространение регламента строительства объектов транспортной инфраструктуры на иные виды объектов по решению правительства России.

Так, расширяется перечень объектов инфраструктуры, на которые распространяется действие ФЗ № 254, за счет включения в этот перечень следующих объектов: магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также объекты магистральной инфраструктуры, строительство, реконструкция которых осуществляются в соответствии с утвержденным правительством РФ комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также некоторые объекты социальной и промышленной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в целях создания, внедрения и развития импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, производства продукции, не имеющей российских аналогов, производства инновационных, энергоэффективных строительных материалов.

Кроме того, предусматриваются дополнительные полномочия правительства РФ по регулированию в 2022 году особенностей выдачи ряда документов и согласований, необходимых для осуществления градостроительной деятельности и строительства.

После широкого общественного резонанса зафиксировано, что новые нормы не затронут особо охраняемые природные территории (ООПТ), заповедники, а также Байкал. Предусматривается, что строительство, реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, земельного, лесного, водного и иного законодательства, направленного на сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, в том числе при выполнении мероприятий по охране окружающей среды, если их выполнение предусмотрено соответствующим законодательством.

Кроме того, законом с 3 млн до 10 млн рублей увеличивается предельный размер обязательств по заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания (сооружения) либо региональным оператором договору строительного подряда, работы по которому могут выполняться без обязательного членства в СРО в области строительства, реконструкции и капитального ремонта.

В Жилищный кодекс РФ внесены дополнения, позволяющие региональным операторам уплачивать в качестве аванса более чем 30% стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случаях и порядке, которые установлены правительством РФ.

Кроме того, закон предусматривает упрощение оформления прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража, индивидуального жилищного строительства. Срок проведения кадастровых работ в отношении указанных земельных участков не должен превышать трех рабочих дней. Сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на указанные земельных участки также не должны превышать трех рабочих дней или пяти рабочих дней, если заявление подано через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, следует из документа.