Майкоп, 20 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Адыгее возбудили уголовное дело об организации деятельности религиозной организации, запрещенной из-за её экстремистской деятельности. Фигурантом дела стал 45-летний местный житель, сообщили 20 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Kavtoday.ru Дело

Как было установлено сотрудниками регионального управления ФСБ, подозреваемый организовывал на территории республики деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Зная о запрете организации в России, он продолжал «проводить собрания, координировать выступления и богослужения на собраниях, а также проводить идеологическую обработку жителей республики в целях увеличения количества последователей данной религиозной организации». В своей деятельности злоумышленник использовал в том числе сеть интернет.

В настоящее время по делу продолжаются следственные действия и сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Минеральных водах при попытке вылететь за границу еще одного жителя Адыгеи, подозреваемого в организации деятельности этой же религиозной организации.

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