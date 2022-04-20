Варшава, , 12:56 — REGNUM Снос трех памятников воинам Красной армии, павшим во время Великой Отечественной войны, проводит 20 апреля институт национальной памяти Польши (ИНП), процесс демонтажа транслирует Польское телевидение.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый из снесённых памятников – установленный в 1945–1948 годы мемориал в городе Седлец, который вначале стоял на месте захоронения 130 советских солдат, а затем их останки были эксгумированы, а памятник — перенесен к зданию местной администрации.

Второй из памятников находится в местности Мендзыблоче в Великопольском воеводстве страны и предоставляет из себя гранитный валун на цоколе из каменных блоков, на котором закреплена табличка с надписью: «99 солдатам 1-й Армии Войска Польского и 9 солдатам Советской Армии, погибшим 30–31 января 1945 года в боях за освобождение Злотова». Еще на одной табличке написано: «Прохожий, знай, что мы отдали жизнь за родину».

Третий мемориал был установлен в местности Гарцарско в Дольношленском воеводстве и на мне написано: «Вечная слава героям, погибшим за честь и независимость советского отечества».

При этом в ИНП заявили, что собираются в течении ближайших дней снести порядка 60 памятников и мемориальных знаков, относящихся, по их словам, к «советской эпохе».

Отметим, по данным на 1997 год в Польше был 561 памятник воинам-освободителям Красной армии, а по состоянию на середину 2021 года, по данным проверки дипломатов РФ, их осталось в нетронутом виде 112. При этом при освобождении Польши от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны погибли 600 тыс. советских воинов.