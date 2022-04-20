Варшава, 20 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Снос трех памятников воинам Красной армии, павшим во время Великой Отечественной войны, проводит 20 апреля институт национальной памяти Польши (ИНП), процесс демонтажа транслирует Польское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Первый из снесённых памятников – установленный в 1945–1948 годы мемориал в городе Седлец, который вначале стоял на месте захоронения 130 советских солдат, а затем их останки были эксгумированы, а памятник — перенесен к зданию местной администрации.

Второй из памятников находится в местности Мендзыблоче в Великопольском воеводстве страны и предоставляет из себя гранитный валун на цоколе из каменных блоков, на котором закреплена табличка с надписью: «99 солдатам 1-й Армии Войска Польского и 9 солдатам Советской Армии, погибшим 30–31 января 1945 года в боях за освобождение Злотова». Еще на одной табличке написано: «Прохожий, знай, что мы отдали жизнь за родину».

Третий мемориал был установлен в местности Гарцарско в Дольношленском воеводстве и на мне написано: «Вечная слава героям, погибшим за честь и независимость советского отечества».

При этом в ИНП заявили, что собираются в течении ближайших дней снести порядка 60 памятников и мемориальных знаков, относящихся, по их словам, к «советской эпохе».

Отметим, по данным на 1997 год в Польше был 561 памятник воинам-освободителям Красной армии, а по состоянию на середину 2021 года, по данным проверки дипломатов РФ, их осталось в нетронутом виде 112. При этом при освобождении Польши от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны погибли 600 тыс. советских воинов.